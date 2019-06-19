Глава МИД Австралии приветствовала заявление следственной группы по делу MH17

СИДНЕЙ, 19 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн положительно восприняла результаты работы Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года и заявила о непреклонном стремлении своей страны добиться того, чтобы все виновные в гибели малайзийского лайнера были привлечены к ответственности.

Кто они и что им грозит

Подозреваемые по делу MH17. Кто они и что им грозит

Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте главы ведомства в среду.

"Австралия приветствует сегодняшнее заявление в Нидерландах о судебном преследовании четырех человек, обвиняемых в причастности к гибели рейса MH17 "Малайзийских авиалиний". Это важный шаг в поисках правосудия для всех жертв катастрофы и их близких", - заявила министр.

Как подчеркнула Пейн, "правительство Австралии неоднократно заявляло о своем непреклонном стремлении привлечь всех виновных [в этой трагедии] к ответственности". "Мы продолжим делать все возможное для того, чтобы справедливость восторжествовала", - заключила она.