Киев намерен провести инвестиционный форум для восстановления Донбасса

КИЕВ, 19 июня. /ТАСС/. Украина в сентябре планирует провести инвестиционный форум для восстановления Донбасса. Об этом сказал в среду президент Владимир Зеленский на встрече с членами наблюдательного совета "Ялтинской европейской стратегии" (YES).

"Президент в частности акцентировал внимание на необходимости восстановления инфраструктуры Донбасса и отметил, что в сентябре планируется проведение инвестиционного форума для восстановления региона", - информирует сайт главы государства.

Обсуждался также вопрос проведения в сентябре 2019 года очередной, 16-й ежегодной встречи "Ялтинской европейской стратегии". По информации администрации президента, на встрече глава государства ознакомил представителей YES с ключевыми приоритетами своей деятельности, среди которых - восстановление мира на Украине, защита ее суверенитета и восстановление территориальной целостности, проведение системных реформ, усиление обороноспособности государства, обеспечение условий успешного развития страны.

18 июня президент Владимир Зеленский на встрече с председателем немецкого Бундестага Вольфгангом Шойбле заявил, что Украина "начинает восстановление Донбасса уже сейчас". "И здесь Европа может помочь. Нам нужно восстанавливать школы, детсады, просто дороги, которых нет", - заявил Зеленский.