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Гибель саудовского журналиста в Турции
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В Эр-Рияде заявили, что доклад спецдокладчика ООН по смерти Хашкаджи полон противоречий

Госминистр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр подчеркнул, что все собранные в докладе данные являются повторением информации, ранее опубликованной в СМИ

ТАСС, 19 июня. Доклад спецдокладчика ООН по вопросу внесудебных казней Аньес Калламар, посвященный обстоятельствам похищения и убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, безоснователен и подрывает авторитет организации. Об этом заявил в среду государственный министр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

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"Доклад содержит очевидные противоречия и безосновательные обвинения", - написал аль-Джубейр на своей странице в Twitter. Министр указал на то, что "все собранные в докладе данные являются повторением информации, ранее опубликованной в СМИ".

"Мы заявляем, что судебные органы королевства [Саудовской Аравии] являются единственной инстанцией, проводящей легитимное и независимое расследование, - добавил он. - Мы решительно отвергаем любые попытки втянуть в этот процесс руководство нашей страны, вывести дело из компетенции саудовского правосудия или повлиять на него каким бы то ни было образом". Аль-Джубейр указал, что "суверенитет королевства и юрисдикция его судебных органов по этому вопросу не подлежат обсуждению".

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Саудовская АравияГибель саудовского журналиста в ТурцииХашкаджи, Джамаль
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