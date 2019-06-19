В Эр-Рияде заявили, что доклад спецдокладчика ООН по смерти Хашкаджи полон противоречий

ТАСС, 19 июня. Доклад спецдокладчика ООН по вопросу внесудебных казней Аньес Калламар, посвященный обстоятельствам похищения и убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, безоснователен и подрывает авторитет организации. Об этом заявил в среду государственный министр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

"Доклад содержит очевидные противоречия и безосновательные обвинения", - написал аль-Джубейр на своей странице в Twitter. Министр указал на то, что "все собранные в докладе данные являются повторением информации, ранее опубликованной в СМИ".

"Мы заявляем, что судебные органы королевства [Саудовской Аравии] являются единственной инстанцией, проводящей легитимное и независимое расследование, - добавил он. - Мы решительно отвергаем любые попытки втянуть в этот процесс руководство нашей страны, вывести дело из компетенции саудовского правосудия или повлиять на него каким бы то ни было образом". Аль-Джубейр указал, что "суверенитет королевства и юрисдикция его судебных органов по этому вопросу не подлежат обсуждению".