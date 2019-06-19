Сайдик надеется, что стороны договорятся о перемирии в Донбассе 2 июля

МИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик рассчитывает, что уже на следующей встрече контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, которая состоится 2 июля, стороны конфликта в Донбассе сумеют договориться о прекращении огня.

"Я надеюсь, что мы о перемирии договоримся в следующий раз", - сказала он.

Сайдик отметил, что, "несмотря на очевидную заинтересованность сторон в так называемом хлебном перемирии, они сегодня, к сожалению, не смогли прийти к общему мнению по тексту совместного заявления".

В свою очередь пресс-секретарь представителя Украины в группе Леонида Кучмы сообщила, что "хлебное перемирие" поручено подготовить подгруппе по безопасности. "Введение режима тишины могло бы изменить к лучшему ситуацию с безопасностью в Донбассе, прежде всего, для мирных жителей, которые живут по обе стороны линии соприкосновения. Однако обострение, которое наблюдалось в течение последних дней, мешает этой мирной инициативе. Подгруппе по безопасности поручено проработать подготовку к так называемому "хлебному" перемирию", - написала Дарья Олифер в Facebook.

В этих условиях, добавила она, СММ ОБСЕ "должна получить надежный и безопасный доступ по всей территории Украины согласно ее мандату". "Выполнение блока вопросов безопасности является точкой отсчета для имплементации минских соглашений", - подчеркнула пресс-секретарь полпреда Киева.