Украинский суд оставил под стражей экс-главу фракции Партии регионов

КИЕВ, 19 июня. /ТАСС/. Старобельский районный суд Луганской области продлил меру пресечения экс-руководителю фракции Партии регионов в Верховной раде Александру Ефремову, которого подозревают в "содействии созданию Луганской народной республики (ЛНР)".

"Сегодня суд решил продлить меру пресечения экс-руководителю фракции Партии регионов в Раде Александру Ефремову в виде содержания под стражей на 60 дней, до 17 августа включительно", - пишет издание УНН.

Александр Ефремов подозревается в совершении ряда уголовных преступлений по трем статьям: "в завладении имуществом "Луганскуголь" путем злоупотребления служебным положением"; "в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушении конституции, что привело к гибели людей и другим тяжким последствиям"; в совершении "организационного и иного содействия созданию и деятельности террористической организации ЛНР".