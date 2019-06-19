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Украинский суд оставил под стражей экс-главу фракции Партии регионов

Александру Ефремову инкриминируются уголовные преступления по трем статьям УК
Александр Ефремов Петр Сивков/ТАСС
Описание
Александр Ефремов
© Петр Сивков/ТАСС

КИЕВ, 19 июня. /ТАСС/. Старобельский районный суд Луганской области продлил меру пресечения экс-руководителю фракции Партии регионов в Верховной раде Александру Ефремову, которого подозревают в "содействии созданию Луганской народной республики (ЛНР)".

"Сегодня суд решил продлить меру пресечения экс-руководителю фракции Партии регионов в Раде Александру Ефремову в виде содержания под стражей на 60 дней, до 17 августа включительно", - пишет издание УНН.

Александр Ефремов подозревается в совершении ряда уголовных преступлений по трем статьям: "в завладении имуществом "Луганскуголь" путем злоупотребления служебным положением"; "в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушении конституции, что привело к гибели людей и другим тяжким последствиям"; в совершении "организационного и иного содействия созданию и деятельности террористической организации ЛНР".

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