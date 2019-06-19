Кучма: Киев пересмотрит торговые ограничения в Донбассе после возвращения своих активов

КИЕВ, 19 июня. /ТАСС/. Решение Украины о введении торговых ограничений в Донбассе может быть пересмотрено только после возвращения "украинских активов в украинское правовое поле". Об этом заявил представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма по итогам ее заседания в среду в Минске.

"Только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле может идти речь о пересмотре решения СНБО [Совет национальной безопасности и обороны Украины] по внедрению торговых ограничений по отношению к ОРДЛО [отдельные районы Донецкой и Луганской областей, не контролируемые Киевом]", - процитировала на своей странице в Facebook Кучму его пресс-секретарь Дарья Олифер.

При этом Кучма добавил, что работа в контактной группе "должна быть дорогой с двусторонним движением, все процессы должны происходить исключительно на основе обоюдности".