Партия Зеленского подала в ЦИК документы для участия в парламентских выборах

КИЕВ, 19 июня. /ТАСС/. Представители партии "Слуга народа" в среду подали документы в Центральную избирательную комиссию страны для регистрации кандидатов на внеочередных выборах Верховной рады. Об этом сообщили в среду в пресс-службе партии.

Как уточнила глава пресс-службы партии Евгения Кравчук, 19 июня в ЦИК поданы документы для регистрации 201 кандидата в депутаты в общегосударственном округе. "Завтра подаем по одномандатным округам", - написала она на странице в Facebook.

По данным опроса центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований, лидером парламентской гонки с большим отрывом остается партия "Слуга народа", за которую готовы отдать голос 47,5% опрошенных. На втором месте находится партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" с 11%, третьем - партия "Батькивщина" с 8,7%, четвертом - "Европейская солидарность" с 8,3%, пятом - партия "Голос" с 5,3%.

Внеочередные выборы в Раду назначены на 21 июля, однако Конституционный суд Украины пока рассматривает обращение 62 депутатов с требованием отменить указ президента Украины о роспуске парламента. В настоящее время суд перешел к закрытой стадии рассмотрения дела.