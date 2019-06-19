Госдеп: США и КНДР еще не согласовали определение "денуклеаризации"

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты и КНДР до сих пор не смогли прийти к согласию относительно того, что следует понимать под "денуклеаризацией". Это признал в среду спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн, выступая на конференции в Атлантическом совете в Вашингтоне.

"В настоящее время у нас нет согласованного определения того, что является денуклеаризацией. А мы [США] действительно считаем это чрезвычайно важной отправной точкой. Мы [США и КНДР] никогда не доберемся до пункта назначения, если не знаем, в каком направлении движемся. Поэтому нам [США и КНДР] чрезвычайно важно сразу согласовать то, чем является этот пункт назначения", - заявил представитель Госдепартамента.

"Единственное, что у нас есть общего, от чего можно отталкиваться, - это то, что было согласовано в совместном заявлении в Сингапуре, обязывающем обе страны делать шаги в целях достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова. Множество определений того, что под этим понимать, было передано и Северной Корее, и США. У нас самих [должностных лиц американской администрации] есть очень ясное мнение о том, что под этим необходимо понимать", - сказал Бигэн.