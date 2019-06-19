ДНР выступила за ускорение работы по введению особого статуса Донбасса

МИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Представители Донецкой народной республики (ДНР) в ходе заседания политической подгруппы контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украине выступили за ускорение работы по введению в действие особого статуса Донбасса. Об этом в среду по итогам заседания заявила полпред ДНР в Минске, министр иностранных дел республики Наталья Никонорова.

"В ходе сегодняшнего заседания мы настаивали на необходимости интенсифицировать работу группы по введению в действие особого статуса Донбасса на основе компромиссного механизма Штайнмайера. Данная формула была многократно одобрена в рамках "нормандского формата", - цитирует ее пресс-служба МИД в телеграм-канале.

При этом Никонорова отметила, что украинская сторона традиционно уклонилась от обсуждения данного вопроса, пытаясь внести на рассмотрение новые вопросы, прямо не касающиеся реализации минских соглашений. "Мы призвали участников рабочей группы не теоретизировать, а приступить к конкретной практической работе над вступлением в силу особого статуса Донбасса и его закреплением в конституции Украины, а также вопросом амнистии", - подчеркнула представитель ДНР.

Формула, предложенная бывшим министром иностранных дел ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером, определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в республиках Донбасса на временной основе в день местных выборов, и на постоянной - после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах.