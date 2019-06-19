Вашингтон признал, что шаги в ответ на покупку Турцией С-400 ударят и по интересам США

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы обсуждать с Турцией вариант компенсации последствий в случае отказа Анкары от выполнения обязательств в рамках контракта на поставку зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 из РФ. Об этом сообщила в среду корреспонденту ТАСС представитель администрации США высокого ранга, комментируя публикацию агентства Bloomberg о рассмотрении Вашингтоном трех пакетов санкций в отношении Турции в случае приобретения ею ЗРС С-400.

"Планируемая закупка Анкарой российской ЗРС С-400 будет иметь тяжелые последствия для отношений США с Турцией. Соединенные Штаты очень хотят избежать таких шагов. Однако для этого требуется готовность Турции значимым образом вести диалог относительно отказа от закупки С-400. США готовы обсуждать, как минимизировать любые последствия, которыми может обернуться такой отказ", - заявила упомянутый представитель американской администрации.

При этом она утверждала, что С-400 является "российской платформой сбора разведывательной информации". Одновременно представитель администрации признала, что шаги Вашингтона в ответ на получение Турцией С-400 "окажутся болезненными и дорогостоящими для США".



