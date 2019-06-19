Участники контактной группы обсудили подготовку "хлебного перемирия"

МИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в среду продолжили обсуждение тем, поднятых на прошлом заседании, но ни к каким договоренностям пока не пришли.

"Несмотря на очевидную заинтересованность сторон в так называемом хлебном перемирии, они сегодня, к сожалению, не смогли прийти к общему мнению по тексту совместного заявления", - сообщил по итогам заседания спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик. При этом он выразил надежду, что уже на следующей минской встрече, которая состоится 2 июля, стороны конфликта в Донбассе сумеют договориться о прекращении огня.

Сайдик отметил, что стороны продолжили также обсуждение перспективы разведения сил в районе Станицы Луганской, а также необходимость противоминной деятельности. "Сегодня эти темы были в центре внимания группы по безопасности, и работа над ними будет продолжена", - пообещал он и добавил, что эти вопросы "требуют тщательной подготовительной работы".

Сайдик подчеркнул значимость этих задач для мирного населения региона. "Перемирие вместе с широкой противоминной деятельностью необходимо гражданскому населению, проживающему в зоне конфликта, необходимо детям, у которых недавно закончился учебный год". "Дети имеют право на каникулы без страха", - сказал он.

При этом, говоря о дискуссии по проблемам безопасности, Сайдик отметил готовность сторон достичь компромисса. "У меня есть ощущение, что стороны действительно хотят разведения сил и средств в Станице Луганской", - сказал представитель ОБСЕ.

А отвечая на вопрос журналистов о том, сохранился ли на нынешнем заседании конструктивный настрой участников дискуссий, отмеченный им в прошлый раз, Сайдик был однозначен: "Скажу четко "да".

Экономические и гуманитарные вопросы

Экономическая подгруппа продолжила обсуждение вопроса о перспективах прекращения блокады Донбасса. "Я надеюсь, что снятие блокады состоится. Однако точную дату сегодня предсказать не могу", - сказал Сайдик.

Со своей стороны пресс-секретарь представителя Киева Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Киев исходит из того, "только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле может идти речь о пересмотре решения СНБО по внедрению торговых ограничений по отношению к ОРДЛО".

Кроме того, по словам Сайдика, в рамках экономической подгруппы особое внимание было уделено проблемам водоснабжения в Донецкой и Луганской областях по обе стороны линии соприкосновения.

В конструктивной атмосфере прошло заседание гуманитарной подгруппы. Это особо отметили представители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Дарья Морозова и Ольга Кобцева.

По словам Дарьи Морозовой, украинская сторона представила официальную позицию относительно обмена удерживаемыми лицами. "Мы обсудили возможность его скорейшей организации, а также ряд сопутствующих вопросов, в том числе выработки механизма передачи иностранных граждан и процессуального очищения удерживаемых лиц", - отметила она.

Кроме того, ДНР подняла вопросы подтверждения местонахождения запрашиваемых лиц на территории Украины и обмена информацией относительно их процессуального статуса. "По итогам обсуждения были достигнуты договоренности по взаимному обмену указанными данными, а также по согласованию поименных списков удерживаемых лиц", - отметила представитель республики. Морозова добавила, что в рамках организации совместного поиска лиц, пропавших без вести, участники переговоров обсудили механизм идентификации неопознанных тел, первоначальные шаги по организации передачи останков и взаимному обмену информацией.

Политическая повестка

Наиболее проблемным было обсуждение в политической подгруппе. Установки нынешних представителей Киева по этой проблематике, как отметил представитель ЛНР Родион Мирошник, не имеют никаких отличий от установок, поступавших от администрации бывшего президента Украины Петра Порошенко.

"Зарубежные заявления [президента Украины Владимира] Зеленского о его стремлении урегулировать конфликт в Донбассе разительно отличаются от тех установок, которые получают представители Киева на минских переговорах. С такой позицией представители Киева вряд ли смогут выполнить поручение Зеленского - активизировать работу в минском формате, по крайней мере, на политическом треке", - подчеркнул он.

По словам главы МИД ДНР Натальи Никоноровой, украинская сторона и на этот раз уклонилась от обсуждения особого статуса Донбасса, пытаясь внести на рассмотрение новые вопросы, прямо не касающиеся реализации минских соглашений. "Мы настаивали на необходимости интенсифицировать работу группы по введению в действие особого статуса Донбасса на основе компромиссного механизма Штайнмайера. Данная формула была многократно одобрена в рамках нормандского формата", - сообщила представитель ДНР. Она подчеркнула необходимость "приступить к конкретной практической работе над вступлением в силу особого статуса Донбасса и его закреплением в конституции Украины, а также вопросом амнистии".

Необходим прямой диалог

Полпред РФ Борис Грызлов в свою очередь констатировал, что избрание нового президента на Украине не привело пока к видимому улучшению ситуации в Донбассе. "Действия новой киевской власти все больше расходятся с той позицией, которую заявили избиратели на выборах президента, - отметил Грызлов. - Положительных перемен, на которые рассчитывали люди после выборов, не происходит. Киевская блокада Донбасса продолжается, киевские обстрелы Донбасса продолжаются, политического диалога с Донбассом нет".

Полпред РФ напомнил, что на прошлой неделе Киев сорвал разведение сил в районе Станицы Луганской, о котором договорились стороны на прошлом заседании контактной группы. "Вместо этого произошло резкое усиление активности Вооруженных сил Украины в Донбассе. Но это совсем не то, за что голосовало большинство украинских избирателей. И это совсем не то, что может принести мир на Украину", - подчеркнул он.

"Уже при новой власти Киев сорвал разведение сил, уже при новой власти была организована операция ВСУ в районе Марьинки. Новая власть не сделала ничего, чтобы вернуть в Донбасс людей, которых Киев обещал освободить еще в 2017 году", - перечислил Грызлов.

"Надо признать, что киевская власть не реализовала возможности разрешения кризиса, которые появились после выборов. А у Донбасса появилось еще больше оснований не доверять Киеву. Чтобы ситуация начала хоть как-то меняться к лучшему, необходимо развивать прямой диалог Киева, Донецка и Луганска", - подчеркнул он и добавил, что российская делегация как посредник минского процесса готова поддержать конкретные меры для обеспечения режима прекращения огня и вместе с представителями ОБСЕ обеспечить контроль за их выполнением.

Изменения в киевской делегации

В среду был опубликован указ Зеленского, которым он ввел в состав рабочих подгрупп контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе новых участников от Украины.

Представителем Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности стал заместитель командующего Операции объединенных сил (ООС, силовая операция в Донбассе), генерал-майор Богдан Бондарь. Делегацию Киева в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам возглавит заместитель министра экономического развития и торговли Украины Игорь Веремий.

В рабочую подгруппу по гуманитарным вопросам делегирована Валерия Лутковская - бывший уполномоченный по правам человека Верховной рады. Лутковская неоднократно принимала участие в заседаниях rонтактной группы как эксперт по гуманитарным вопросам, в том числе и в предыдущем, которое состоялось 5 июня.

Украинский дипломат, экс-посол в США (2010-2015 годы) Александр Моцик, согласно указу Зеленского, будет представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам. Ранее он также принимал участие в заседаниях подгруппы контактной группы в Минске.