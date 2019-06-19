Эксперт: телефонного разговора Суркова с Гиркиным не было и быть не могло

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Информация по крушению малайзийского Boeing, представленная в среду Совместной следственной группой (ССГ) в Нидерландах, свидетельствует о том, что расследование велось крайне небрежно. Об этом ТАСС заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Кто они и что им грозит

Подозреваемые по делу MH17. Кто они и что им грозит

"Расследование по Boeing, очевидно, проведено крайне непрофессионально, - заявил он. - Утверждается, что имеется запись телефонного разговора Игоря Гиркина с Владиславом Сурковым (помощник президента РФ - прим. ТАСС). Это полная чушь".

"Сурков никогда ни очно, ни тем более по телефону не говорил с Гиркиным, - подчеркнул Чеснаков. - Его уровень контактов - это главы народных республик Донбасса. Гиркин - не его формат. Эту запись надо подвергнуть независимой экспертизе, которая легко докажет, что там нет и не может быть голоса Суркова".

"Эта небольшая деталь ставит под вопрос качество всего расследования, - отметил директор Центра политической конъюнктуры. - Оно проведено либо небрежно, либо недобросовестно".

Катастрофа Boeing

В среду Совместная следственная группа выдала международные ордера на арест в отношении подозреваемых в причастности к крушению Boeing на Украине в июле 2014 года. В числе подозреваемых следователями были названы россияне Игорь Гиркин, также известный под псевдонимом Стрелков, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко.

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия на земле, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов. Для расследования катастрофы была создана так называемая Совместная следственная группа, в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Нидерландов и Украины. Малайзия, которой принадлежал самолет, была приглашена в нее лишь спустя четыре месяца. Все предложения России по оказанию помощи в расследовании ССГ были отвергнуты.

В июне 2017 года страны, входящие в ССГ, приняли решение, что судебный процесс над подозреваемыми в крушении MH17 будет проходить в голландском суде и по голландским законам. Подачей иска и изложением фактических обстоятельств займется голландская прокуратура, возглавляющая ССГ.

На пресс-конференции 24 мая 2018 года эксперты ССГ заявили, что зенитная ракетная установка, с которой был произведен пуск ракеты, сбившей Boeing, могла быть завезена из России и принадлежать 53-й зенитной ракетной бригаде. РФ эти обвинения отвергла, заявив, в частности, что ни один зенитный ракетный комплекс ВС РФ никогда не пересекал российско-украинскую границу, а ракета, указанная в докладе ССГ, еще в 1986 году была направлена в воинскую часть, которая находилась на территории УССР.