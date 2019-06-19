Сюрпризы закончились. Определилась четверка кандидатов на пост премьер-министра Британии

Число кандидатов на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании сократилось в среду до четырех человек. По итогам третьего тура голосования, состоявшегося среди членов тори в Палате общин британского парламента, из борьбы выбыл министр по вопросам международного развития Рори Стюарт.

Он считался темной лошадкой избирательного процесса и удивил многих, сумев дойти до третьего раунда голосования. Политические аналитики отмечали, что он оживляет довольно скучную кампанию, выглядя на фоне своих коллег по партии более ярко.

К тому же биография Стюарта читалась как хороший приключенческий (или шпионский) роман: рождение в семье британского разведчика, а впоследствии замглавы МИ-6, работа репетитором у принцев Уильяма и Гарри, дипломатическая служба в Индонезии накануне отставки президента Сухарто, а затем в Черногории сразу после Косовской войны, одиночный пеший поход через Афганистан, Иран, Непал и Индию, управленческая работа в оккупированном Ираке, выпуск трех книг-бестселлеров, избрание в парламент и, наконец, портфель министра. Источники газеты The Daily Telegraph утверждают, что Стюарт, владеющий десятком языков, включая русский, какое-то время шел по стопам отца и провел семь лет на секретной службе Ее Величества, сам же он говорит, что это не так, хотя бывший агент МИ-6 и не может сказать ничего другого, иначе пойдет под суд.

Минусом политика считался его небольшой политический опыт, так как Стюарт занял министерский пост лишь в мае прошлого года и до этого не руководил никаким ведомством. В итоге чуда не произошло - Стюарт не смог продолжить борьбу, заняв последнее место с 27-ю голосами депутатов однопартийцев. Примечательно, что уровень поддержки этого кандидата оказался даже ниже, чем по итогам второго раунда, когда за Стюарта проголосовали 37 народных избранников от правящей партии.

Вместе с тем лидер внутрипартийной борьбы не изменился. Им остался экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон, заручившийся в третьем туре поддержкой 143 из 313 депутатов и упрочивший свое лидерство. В четвертый раунд, намеченный на 20 июня, прошли также нынешний глава Форин оффиса Джереми Хант (54), министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув (51) и министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид (38).

Джонсон: лидер кампании

Все без исключения опросы общественного мнения предсказывают легкую победу Джонсону. Высоко оценивают его шансы стать новым премьер-министром и букмекеры - вероятность его избрания среди людей, делающих ставки на тотализаторе, составляет 88%.

Борис Джонсон пришел в политику из журналистики. Он снискал себе славу в 1990-х годах, когда, будучи корреспондентом газеты The Daily Telegraph в Брюсселе, подвергал беспощадной критике председателя Европейской комиссии Жака Делора и прослыл одним из немногих известных апологетов евроскептицизма в журналистском сообществе столицы ЕС. Особенно к нему благоволила Маргарет Тэтчер, для которой Джонсон был самым любимым корреспондентом.

С 2008 по 2016 годы он был мэром Лондона, а затем - лицом кампании к референдуму о выходе страны из состава ЕС 2016 года. На предыдущих выборах Джонсон предпочел не выдвигать свою кандидатуру на пост премьера, а в 2016 по 2018 годы в кабинете Терезы Мэй возглавлял внешнеполитическое ведомство. Он покинул МИД в знак протеста против позиции Мэй по переговорам с ЕС, уйдя в оппозицию премьер-министру.

Представляя свою предвыборную платформу, Джонсон заявил, что Великобритания должна в любом случае покинуть Евросоюз 31 октября, причем вне зависимости от того, будет ли согласована к тому моменту новая сделка с Брюсселем об условиях "развода" сторон или нет. При этом он подчеркивает, что выход без сделки не является для него предпочтительным.

Хант: опыт как козырь

Основная борьба за то, чтобы противостоять Джонсону один на один, теперь разгорится между Хантом, Гоувом и Джавидом. Второй участник "финала" будет определен уже во вторник, после того как по итогам сразу двух туров голосования в списке останется всего две фамилии.

52-летний Джереми Хант, который прошлым летом возглавил Форин оффис после громкой отставки Джонсона, является наиболее опытным из всех претендентов на кресло Терезы Мэй. У него за плечами 14 лет работы в парламентских комитетах и на министерских должностях, включая 6 лет на проблемном посту главы Минздрава, а также долгая и в целом успешная карьера в сфере PR и бизнесе, о чем Хант не устает напоминать как о своем преимуществе, которое должно сыграть ему на руку в деловых переговорах с Брюсселем. Являясь одним из самых преданных Мэй членов кабинета, Хант считается главным противником Джонсона благодаря своему опыту, узнаваемости и почти незапятнанной репутации, однако по харизме и популярности среди рядовых членов партии Джонсон оставляет Ханта далеко позади.

В отличие от закоренелого евроскептика и любимца правого крыла тори Джонсона, Хант - скорее центрист и в прошлом выступал против Brexit, а теперь обещает договориться с Брюсселем о лучших для страны условиях сделки. Вместе с тем он не исключает и того, что Великобритания покинет сообщество без какой-либо договоренности с ЕС, если из тупика выйти так и не удастся.

Гоув: умеренный Brexit

51-летний Майкл Гоув, как и Джонсон, начинал свою профессиональную карьеру в журналистике. Выпускник Оксфордского университета (изучал филологию по специализации "английский язык"), он сначала работал репортером в газете Press and Journal шотландского города Абердин, а позже перешел в Times, где стал одним из ведущих колумнистов, редактором новостей и комментариев.

В 2010 году, после того, как консерваторы вернулись к власти, Гоув занимал посты министра образования, парламентского секретаря казначейства, министра юстиции. В 2016 году он участвовал в борьбе за пост лидера партии, однако был отсеян во втором раунде. В 2017 году был назначен на нынешнюю должность.

Гоув, бывший в 2016 году одним из лидеров агитационной кампании в поддержку Brexit, на этот раз высказывался на эту тему гораздо мягче. Он даже предложил снова отложить сроки выхода страны из ЕС, чтобы выиграть время для обеспечения успешных переговоров с Брюсселем. Гоув также пообещал в случае прихода на премьерский пост предоставить британское подданство 3 млн граждан стран ЕС и ослабить налоговое бремя на мелкий и средний бизнес.

Джавид: призыв к изменениям

49-летний "непрактикующий мусульманин" Саджид Джавид в своих выступлениях часто повторяет, что в отличие от соперников не оканчивал дорогих и престижных университетов, не выступал в дискуссионных клубах, оттачивая мастерство риторики, зато лучше многих других тори знает жизнь, так как пробился с самого низа на самый верх. Джавид вырос в неблагополучном районе Бристоля в семье бедных пакистанских иммигрантов, его отец водил автобус, а потом торговал одеждой, мать не говорила по-английски, а будущий министр пытался не попасть в молодежную банду. Математические способности, интерес к экономике и упорство помогли Джавиду сделать головокружительную карьеру финансиста и банкира, которую он затем сменил на путь политика, и вот уже девятый год представляет свой округ в Палате общин и меняет министерские портфели, получив один из самых престижных - главы МВД - в апреле прошлого года.

Джавида изначально считали сторонником сохранения членства страны в ЕС. Однако, став кандидатом на пост премьера, он неожиданно заявил о решимости усилить подготовку к варианту выхода без сделки с Брюсселем. Джавид дал понять, что из двух вариантов - выхода без соглашения или неисполнение Brexit как такового - он предпочтет первый.

Илья Дмитрячев, Юрий Михайленко