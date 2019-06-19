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Парламентские выборы на Украине - 2019

ЦИК Украины зарегистрировал списки партий "Голос", "Свобода" и Радикальной партии

Речь идет о 675 кандидатах в депутаты

КИЕВ, 19 июня. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в среду зарегистрировала 675 кандидатов в депутаты, включенных в избирательные списки партий на внеочередных выборах в Верховную раду Украины 21 июля. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

"В частности, зарегистрированы 224 кандидата в народные депутаты по списку ВО "Свобода"; 217 - Радикальной партии Олега Ляшко; 175 - политической партии "Голос" [лидер - музыкант Святослав Вакарчук]; 59 - ВО "Факел", - сказано в сообщении.

Таким образом, отмечает ЦИК, "по состоянию на 19 июня Центризбирком зарегистрировал 839 кандидатов в народные депутаты, включенных в избирательные списки пяти политических партий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных парламентских выборах 21 июля".

Первый партийный список из 164 кандидатов в депутаты на выборы в Раду ЦИК зарегистрировал от партии "Гражданская позиция" 17 июня. 20 июня завершается подача документов в ЦИК для регистрации на досрочные парламентские выборы.

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УкраинаПарламентские выборы на Украине - 2019
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