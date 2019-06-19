Трамп за день набрал около $25 млн пожертвований на переизбрание президентом США

НЬЮ-ЙОРК, 19 июня. /ТАСС/. Дональд Трамп менее чем за сутки собрал более $24 млн на свое переизбрание президентом США на выборах 2020 года. Об этом сообщила в среду в своем Twitter председатель Национального комитета Республиканской партии США (НКРП - центральный орган партии) Ронна Ромни Макдэниел.

"Дональд Трамп собрал на свое переизбрание рекордные $24,8 млн менее чем за 24 часа. Уровню энтузиазма в отношении президента нет равных и нет подобного", - написала председатель НКРП.

Трамп, выступая во вторник перед сторонниками в Орландо, объявил об официальном начале кампании с целью его переизбрания на предстоящих в 2020 году выборах. Говоря о своих политических оппонентах, глава государства подчеркнул: "Если вы хотите покончить с этой коррумпированной системой раз и навсегда, то приходите 3 ноября [3 ноября 2020 года состоятся президентские выборы в США] и голосуйте, голосуйте, голосуйте".

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании состоятся в штате Айова в начале февраля 2020 года. Съезд Демократической партии, на котором будет выдвинут кандидат в президенты, состоится с 13 по 16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Республиканцы проведут свой съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).