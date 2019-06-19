В ЛНР назвали верхом лицемерия заявление Кучмы об условиях снятия блокады Донбасса

ЛУГАНСК, 19 июня. /ТАСС/. Председатель Народного Совета Луганской народной республики (ЛНР) Денис Мирошниченко назвал заявление представителя Украины в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке страны Леонида Кучмы об условиях снятия блокады с Донбасса верхом наглости и лицемерия.

"Заявление Леонида Кучмы об условиях снятия блокады с Донбасса - это верх наглости и лицемерия. Совершенно непонятно, как представитель системы, которая пыталась задушить республики санкциями, обстрелами и блокадами, может спокойно и публично заявлять подобное", - цитирует его заявление агентство Луганскинформцентр.

Мирошниченко отметил, что после слов Кучмы "уверенность в том, что украинская власть не способна выбраться из зазеркалья, лишь усилилась", а все им сказанное "больше похоже на треш-ток перед схваткой, которая для спортсмена заранее проиграна".

Представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма по итогам ее заседания в среду в Минске заявил, что решение Украины о введении торговых ограничений в Донбассе может быть пересмотрено только после возвращения "украинских активов в украинское правовое поле".