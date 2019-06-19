В ДНР назвали неконструктивным подход Киева к вопросу снятия блокады Донбасса

ДОНЕЦК, 19 июня. /ТАСС/. Председатель Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Бидевка заявил, что позиции украинской власти имеют популистский характер и не содержат конструктивных мер по снятию экономической блокады Донбасса.

"Условия снятия экономической блокады с Донбасса, о которых было заявлено на переговорах в Минске Леонидом Кучмой, не несут в себе конструктив, а, напротив, выглядят более похожими на стандартные популистские высказывания, которые звучат от представителей украинского политикума", - цитирует в среду текст его заявление Донецкое агентство новостей.

Бидевка подчеркнул, что именно украинская сторона была инициатором блокады. В этих условиях ДНР была вынуждена наладить связи с Россией, что позволило республике избежать экономического коллапса. "Украина посредством блокады не смогла добиться своей цели - заставить наших граждан отказаться от республики, от своего выбора", - подчеркнул он.

Председатель Народного совета усомнился в намерении Киева в действительности снять блокаду Донбасса. "За каждым, кто, так или иначе, связан с политикой в этой стране, неизменно стоят интересы олигархов. Не думаю, что снятие блокады в действительности стоит на повестке дня", - сказал он.

Представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма по итогам ее заседания в среду в Минске заявил, что решение Украины о введении торговых ограничений в Донбассе может быть пересмотрено только после возвращения "украинских активов в украинское правовое поле".