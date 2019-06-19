Госдеп: переговоры США и КНДР на рабочем уровне прервались после саммита в Ханое

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Переговоры рабочего уровня между США и КНДР прервались со времени встречи лидеров двух стран, состоявшейся в Ханое. Об этом сообщил в среду на конференции в Атлантическом совете в Вашингтоне спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн.

"Нам и северокорейцам еще только предстоит после ханойского саммита возобновить переговоры на рабочем уровне. Тем не менее между нашими правительствами были [в последние месяцы] многочисленные контакты - как публичные, так и неафишируемые, как прямые, так и через третьи стороны", - сказал сотрудник Госдепартамента. Саммит в Ханое с участием президента США Дональда Трампа и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына, не увенчавшийся выходом на договоренности, прошел 27-28 февраля.

Бигэн отказался уточнять, какие ожидания Вашингтон связывает с государственным визитом председателя КНР Си Цзиньпина в КНДР, запланированным на 20-21 июня. "Я бы предостерег всех [от поспешных выводов]. Давайте посмотрим, какими будут результаты. Как я сказал, мы с Китаем сформировали достаточно хорошее партнерство в подходе к вопросам, касающимся Корейского полуострова", - заявил дипломат.

Спецпредставитель Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли Ду Хун, который тоже принимал участие в семинаре, выразил мнение, что Пхеньян в свете итогов саммита в Ханое пересматривает подход к переговорам с США. "Насколько мы понимаем, Северная Корея проводит какого-то рода пересмотр политики после Ханоя. И теперь они [северяне] пришли к выводу о том, что, если они действительно хотят добиться прогресса в денуклеаризации и обеспечении ответных мер [со стороны США], то им необходимо иметь новый подход к этому вопросу", - отметил Ли Ду Хун.

На вопрос ведущего дискуссии о том, каким, с точки зрения Сеула, должен быть новый подход, он ответил: "Прежде всего, США и Северная Корея должны быть вместе на рабочем уровне". "Затем, мы считаем, следует продолжать изначальные обсуждения позиций", - продолжал эмиссар Сеула. На этом месте его достаточно решительно прервал Бигэн, невзирая на протесты ведущего. Американский дипломат пояснил, что речь идет о чрезвычайно деликатных вопросах, которые, по его мнению, лучше не выносить на публику.

Ли Ду Хун в своем выступлении также подтвердил, что, на взгляд Сеула, в процессе переговоров США и КНДР "есть пробуксовка после Ханоя". Кроме того, представитель Южной Кореи подчеркнул, что санкции в отношении КНДР "не являются волшебным решением", они должны представлять собой лишь один из инструментов политики.