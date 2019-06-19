В Нидерландах заявили о готовности к проведению судебного процесса по делу MH17

ГААГА, 19 июня. /ТАСС/. Нидерланды завершили все практические приготовления, чтобы начать судебный процесс в отношении подозреваемых в причастности к крушению Boeing на Украине. Об этом сообщил в среду министр безопасности и юстиции страны Фердинанд Грапперхаус в письме национальному парламенту.

Он напомнил, что ранее уже было решено, что рассмотрением дела будет заниматься окружной суд Гааги, а слушания будут проходить в судебном комплексе "Схипхол".

"С решением прокуратуры начать преследование в судебном порядке мы вступаем в новую фазу", - отметил Грапперхаус. Процесс, заверил министр, будет организован в соответствии с голландской правовой системой, "со всеми необходимыми гарантиями для подозреваемых и хорошей правовой позицией родственников погибших". "Прокуратура представит результаты своего расследования независимым судьям в ходе открытых для общественности слушаний, - сказал он. - Все практические приготовления для начала уголовного процесса завершены. Первое заседание пройдет 9 марта 2020 года".

Ранее на пресс-конференции в городе Ньювегейн представители Совместной следственной группы (ССГ) заявили, что установили имена четырех человек, подозреваемых в причастности к крушению MH17. Речь идет о трех гражданах России - Игоре Гиркине (также известным под псевдонимом Стрелков), Сергее Дубинском и Олеге Пулатове, а также гражданине Украины Леониде Харченко.

Экстрадиция бесполезна

Как отметил голландский прокурор Фред Вестербеке, Нидерланды "не намерены добиваться экстрадиции, поскольку Конституции РФ и Украины не предусматривают выдачу подозреваемых". Однако прокуратура, подчеркнул прокурор, намерена попросить Россию передать повестки подозреваемым и допросить их.

"Конечно, они могут добровольно прибыть в суд или связаться с прокуратурой", - добавил Вестербеке, однако при этом признал, что шансы на это крайне невелики. Украинская прокуратура, по его словам, пообещала попытаться найти гражданина Украины, который числится среди подозреваемых. "Может быть, таким образом у нас будет по крайней мере один человек на скамье подсудимых, но шансы даже на это очень малы", - констатировал прокурор.

Вместе с тем Вестербеке заверил, что судебный процесс сможет проходит и заочно, а интересы подозреваемых будут представлять нанятые государством адвокаты. Подозреваемым будут предъявлены обвинения по двум пунктам голландского уголовного кодекса - причастности к крушению рейса MH17, повлекшему гибель всех пассажиров, и убийству 298 человек, находившихся на борту самолета. Максимальным наказанием по данным пунктам является пожизненное заключение. Параллельно международные следователи продолжат расследование катастрофы с целью привлечения к ответственности за трагедию других подозреваемых.