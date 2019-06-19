Верховный суд Мексики разрешил начать расследование в отношении экс-президента Пеньи Ньето

МЕХИКО, 19 июня. /ТАСС/. Генеральная прокуратура штата Чиуауа сможет начать расследование в отношении экс-президента Энрике Пеньи Ньето и всех, кто входил в его правительство. Соответствующее решение принял Верховный суд страны, сообщила в среду газета Milenio.

При этом надзорное ведомство не сможет предъявить политику обвинения за правонарушения, которые он мог совершить во время пребывания на высшем государственном посту, или за федеральные преступления.

Пенья Ньето возглавлял Мексику с 1 декабря 2012 года по 30 ноября 2018 года. На посту президента 1 декабря 2018 года его сменил Андрес Мануэль Лопес Обрадор.