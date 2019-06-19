Премьер-министр Канады примет участие в саммите Группы двадцати в Японии

ОТТАВА, 19 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо примет участие в работе саммита Группы двадцати, который пройдет 28-29 июня в Осаке. Об этом в среду сообщила пресс-служба главы правительства Канады.

Отмечается, что Трюдо на саммите G20 намерен обсудить вопросы "борьбы с изменением климата, продвижение [технологий получения] чистой энергии, гендерное равенство, а также расширение прав и возможностей женщин". Также темами повестки канадского премьер-министра станут вопросы международной торговли и безопасности.

С кем из мировых лидеров Трюдо планирует встретиться в Осаке, пока не сообщается. Ранее он заявил, что намерен обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином текущие канадско-китайские отношения. В частности, премьер-министр Канады планирует обсудить задержание двух канадских граждан китайскими властями, которое Оттава считает незаконным.

В декабре 2018 года между Оттавой и Пекином возникли дипломатические трения, связанные с задержанием в Ванкувере финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Она была задержана 1 декабря в аэропорту Ванкувера канадскими правоохранительными органами по отдельному запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана. 11 декабря суд выпустил ее под залог, разрешив проживать в ванкуверском доме ее мужа до окончательного решения об экстрадиции.

Вскоре власти КНР задержали двух канадских граждан, в том числе бывшего дипломата. Их обвиняют в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности Китая.