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Нападение на танкеры в Оманском заливе
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Пентагон направит на Ближний Восток комплексы Patriot, беспилотники и самолеты-разведчики

В ведомстве уточнили, что в регион отправят и другие средства сдерживания
Пентагон Andy Dunaway/USAF via Getty Images
Описание
Пентагон
© Andy Dunaway/USAF via Getty Images

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Министерство обороны США направит на Ближний Восток дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot, беспилотные летательные аппараты и самолеты для сбора разведданных. Как сообщили в среду в Пентагоне, это будет сделано в русле объявленного в понедельник решения направить в регион 1 тыс. американских военнослужащих в связи с ситуацией вокруг Ирана.

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Как отмечается в заявлении, Минобороны по просьбе Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США направляет "комплексы Patriot, бесплотные и управляемые летательные аппараты для сбора разведданных, истребитель и летательный аппарат авиационной поддержки, а также другие средства сдерживания". "Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Ираном, но мы размещаем [войска на Ближнем Востоке] и готовы защищать американские силы и интересы в регионе", - заключили в Пентагоне.

Ранее госсекретарь Майкл Помпео заявил, что США рассматривают все варианты противодействия Ирану в регионе, в том числе и военный. Он дал понять, что вашингтонская администрация не будет обращаться к законодателям за разрешением на проведение возможных военных действий против Тегерана, аргументируя свою позицию защитой американских интересов.

Теги
СШАИранПомпео, Майкл (Майк)Нападение на танкеры в Оманском заливе
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