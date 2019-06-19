Представитель Гуайдо: власти Венесуэлы хотели продать здание бывшего консульства в США

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Администрация президента Венесуэлы Николаса Мадуро планировала продать здание бывшего консульства республики, расположенное в Нью-Йорке. Об этом в среду сообщил представитель лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо в США Карлос Веккьо.

"Режим [президента Николаса] Мадуро намеревался продать здание консульства Венесуэлы в Нью-Йорке. Это одно из преступных действий узурпатора, которое мы остановили, чтобы защитить активы нации", - написал Веккьо в своем Twitter.

Политик также отметил, что "ни один из венесуэльских активов, расположенных в США, не продается".