Госдеп: разведка США не сомневается в том, что Иран стоит за атакой в Оманском заливе

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Разведывательное сообщество США не сомневается в том, что Иран стоит за предполагаемым нападением на два танкера в Оманском заливе. Об этом сообщил в среду спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, выступая в одном из подкомитетов комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

"Разведка США не имеет ни капли сомнения в том, что Иран стоит за нападением на два танкера в Оманском заливе <...> 12 и 13 июня иранские суда, находившиеся в районе Ормузского пролива, приблизились к танкерам Front Altair и Kokuka Courageous перед тем, как 13 июня на каждом из кораблей произошли взрывы", - сказал спецпредставитель, чей аппарат входит в структуру американского внешнеполитического ведомства. По его версии, "все те, кто ознакомился с данными разведки [США], однозначно заявляют, что Иран стоит за этими атаками".

При этом Хук утверждал, что вашингтонская администрация не собирается вести военные действия против Ирана, несмотря на принятое в понедельник решение отправить дополнительно на Ближний Восток еще 1 тыс. американских военнослужащих. "Никто не должен сомневаться в нашем стремлении к миру или нашей готовности нормализовать отношения, если мы достигнем всеобъемлющего соглашения, - считает дипломат. - Мы представили иранскому народу возможность более светлого будущего". По его версии, кампания США по оказанию максимального давления на Тегеран "приносит результаты".

Как полагает Хук, Иран решил "использовать военную силу", несмотря на то, что политика президента США Дональда Трампа в отношении Тегерана во многом опирается на такие дипломатические и экономические средства, как санкции. "Наша политика [в отношении Ирана] по своей сути носит экономический и дипломатический характер. Однако недавно Иран отреагировал на это насилием. Иран должен реагировать на дипломатию дипломатией, а не террором, кровопролитием и шантажом", - утверждал спецпредставитель. Он также пытался убедить законодателей в том, что действия вашингтонской администрации в отношения Ирана будут соответствовать американскому законодательству.

Как сообщил Госдепартамент, Хук в среду отправляется на Ближний Восток. Он планирует обсудить с представителями Бахрейна, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана и Саудовской Аравии ситуацию вокруг Ирана и нападения на танкеры в Оманском заливе. "Он также поделится [с этими странами] дополнительными данными разведки США по угрозам, которые Иран в настоящее время представляет для региона", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве. 27 июня дипломат отправится в Европу, где обсудит ситуацию вокруг Ирана с представителями Великобритании, Германии и Франции.