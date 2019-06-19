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Политический кризис в Венесуэле

Globo: Бразилия упростила порядок признания граждан Венесуэлы беженцами

Телеканал отмечает, что это позволит сократить время рассмотрения запросов на предоставление венесуэльцам убежища

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 июня. /ТАСС/. Бразилия упростила порядок наделения граждан Венесуэлы статусом беженца, официально признав соседнее государство страной, где происходит "всеобщее грубое нарушение прав человека". Об этом в среду сообщил телеканал Globo со ссылкой на заявление Национального комитета по делам беженцев, рассматривающего соответствующие обращения.

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"Раньше это приходилось обосновывать. Теперь же мы можем официально признать [их статус беженцев] на основании ситуации, складывающейся в Венесуэле", - пояснил телеканалу координатор этой межведомственной структуры Бернарду Лаферте. По его словам, соответствующее решение было принято на фоне обострения кризиса в отношениях между сторонниками главы Боливарианской Республики Николаса Мадуро и теми, кто поддерживают лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.

Как уточняется, данная мера позволит сократить время рассмотрения запросов на предоставление венесуэльцам убежища в Бразилии. Из порядка 80 тыс. заявлений о предоставлении статуса беженца в крупнейшем государстве латиноамериканского региона в 2018 году, свыше 60 тыс. были поданы гражданами соседней Боливарианской Республики. Отмечается, что аналогичный упрощенный порядок признания беженцами действует в Бразилии применительно к гражданам Сирии.

Теги
Мадуро, НиколасБразилияВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеГуайдо, Хуан
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