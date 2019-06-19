СМИ: йеменские мятежники заявили, что нанесли ракетный удар по саудовской электростанции

ТАСС, 20 июня. Сторонники мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) утверждают, что нанесли ракетный удар по электростанции, расположенной на территории соседней Саудовской Аравии. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на заявление официального представителя хуситов Яхьи Сариа.

По его словам, "Ансар Аллах" нанесли удар крылатой ракетой по электростанции в местечке Аш-Шакык, находящейся неподалеку от приграничного города Джизан".

Представитель хуситов также заметил, что в ближайшее время сторонники движения "преподнесут множество сюрпризов", приготовленных для чувствительных для королевства объектов".

Комментариев со стороны властей Саудовской Аравии по поводу атаки на электростанцию под Джизаном не поступало.

За последний месяц хуситы значительно увеличили количество нападений с применением ракет и беспилотников на объекты в Саудовской Аравии. 2 июня силы хуситов подвергли аэродром города Абха ракетному обстрелу. Снаряд попал в зал прилета, в результате пострадали 26 человек. 14 июня сторонники движения "Ансар Аллах" атаковали Абху с применением БПЛА, однако ПВО и ВВС королевства удалось перехватить пять беспилотников. На следующий день воздушные гавани Абха и Джизан снова подверглись атаке с помощью дронов.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.