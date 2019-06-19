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Политический кризис в Венесуэле

Мадуро заявил, что власти Венесуэлы готовы прислушаться к советам верховного комиссара ООН

Мишель Бачелет будет находиться в республике с 19 по 21 июня

КАРАКАС, 20 июня. /ТАСС/. Правительство Венесуэлы приветствует прибытие в страну верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет и готово прислушаться к ее рекомендациям по итогу визита. Об этом заявил в среду президент южноамериканской республики Николас Мадуро.

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"У нас очень большие ожидания от этого визита. Мы ждем его, чтобы услышать рекомендации, предложения", - сказал он в эфире телеканала Venezolana de Television. По мнению Мадуро, советы Бачелет "могут улучшить ситуацию в Венесуэле".

Верховный комиссар ООН по правам человека пробудет в Венесуэле с 19 по 21 июня. В Каракасе она встретится с Мадуро, а также с членами парламента Венесуэлы, контролируемого оппозицией, и Конституционной ассамблеи, состоящей исключительно из сторонников президента.

Южноамериканская страна в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты. Международный валютный фонд прогнозирует, что к концу года инфляция в Венесуэле может достичь 10 млн процентов.

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэлаБачелет, МишельПолитический кризис в Венесуэле
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