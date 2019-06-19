{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

AFP: 17 человек убиты при нападении боевиков на селение на севере Буркина-Фасо

Как сообщили в минобороны страны, экстремисты скрылись

ТАСС, 20 июня. 17 мирных жителей были убиты при нападении вооруженной группы боевиков на одно из селений на севере Буркина-Фасо. Об этом, как сообщило в среду AFP, заявил представитель министерства обороны страны.

По его информации, "группа исламских радикалов атаковала населенный пункт Белхид в северной провинции Соум". После этого экстремисты скрылись в неизвестном направлении.

С 2015 года северные районы этой африканской страны часто подвергаются атакам исламистов. В последнее время вооруженные радикалы регулярно совершают нападения в зонах близ границы с Бенином и Того. В ответ на активизацию боевиков армия Буркина-Фасо проводит поисковые операции по выявлению и ликвидации баз террористов.

Теги
Буркина-Фасо
Политический кризис в Венесуэле
Мадуро заявил, что власти Венесуэлы готовы прислушаться к советам верховного комиссара ООН
Мишель Бачелет будет находиться в республике с 19 по 21 июня
Читать полностью