Канада поддержала заявление следственной группы по делу MH17

ОТТАВА, 20 июня. /ТАСС/. Правительство Канады полностью поддерживает результаты работы Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года и высоко ценит ее усилия по привлечению всех виновных в гибели малайзийского лайнера к ответственности. Об этом в среду говорится в заявлении главы канадского МИД Христи Фриланд.

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"Канада поддерживает сделанное сегодня [19 июня] прокуратурой Нидерландов объявление о выдвижении обвинений в уничтожении гражданского самолета, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года", - сказал она. Фриланд напомнила, что среди 298 жертв авиакатастрофы был один гражданин Канады, поэтому Оттава "высоко ценит" усилия следственной группы, "направленные на обеспечение правосудия". Расследование ССГ Фриланд назвала "независимым и беспристрастным".

На пресс-конференции в среду ССГ заявила, что установила четырех лиц, подозреваемых в причастности к крушению Boeing. Речь идет о трех гражданах России: Игоре Гиркине, известном под псевдонимом Стрелков, Сергее Дубинском и Олеге Пулатове, а также гражданине Украины Леониде Харченко. Судебный процесс над ними должен начаться 9 марта 2020 года. Нидерланды не намерены добиваться их экстрадиции, но намерены обратиться к российской стороне с просьбой допросить их.