СМИ: впервые в истории Малави спикером парламента страны избрана женщина

ТАСС, 20 июня. Национальное собрание (парламент) Малави впервые в истории страны избрало женщину на пост главы этого высшего законодательного органа республики. Спикером республиканского парламента, как сообщило в четверг агентство "Синьхуа", стала одна из лидеров основного оппозиционного объединения страны, Партии конгресса, Кэтрин Готани-Хара.

Новый спикер победила в упорной борьбе со своей главной конкуренткой - ставленницей правящей Демократической прогрессивной партии Эстер Чилендже. В результате последнего тура голосования в парламенте Готани-Хара получила 97 голосов депутатов против 93, отданных за ее соперницу.

Отмечается, что еще до выдвижения кандидатур на пост главы парламента Малави все политические партии согласились с тем, что новым председателем Национального собрания страны должна быть представительница женской части депутатского корпуса.

Кэтрин Готани-Хара известный в стране политик, в 2009-2014 годы уже была депутатом малавийского парламента. Долгое время она работала и в правительстве республики, занимая должности замминистра транспорта и общественных работ, министра здравоохранения, окружающей среды.