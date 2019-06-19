Telegraph: сторонники Джонсона постараются вывести Гоува из борьбы за премьерство

ЛОНДОН, 20 июня. /ТАСС/. Парламентарии от Консервативной партии из числа сторонников фаворита избирательной гонки за посты нового лидера тори и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона собираются приложить усилия для того, чтобы уже в четвертом туре голосования вывести из игры министра окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкла Гоува. Об этом сообщила в среду вечером газета The Daily Telegraph .

По ее информации, в лагере сторонников вероятного победителя гонки царят такие настроения, что Гоува следует не просто победить, а именно "унизить" в отместку за то, что три года назад он неожиданно перешел дорогу Джонсону в борьбе за премьерство по окончании референдума о дальнейшем членстве страны в ЕС. По этой причине сторонники фаворита намерены в первой половине дня в четверг "одолжить" часть своих голосов главе МВД Саджиду Джавиду, чтобы именно он, а не Гоув, прошел в пятый тур, намеченный на вечер того же дня.

Издание уверяет, что в команде Джонсона полагают, что в финале их кандидату будет куда легче одолеть своего преемника на посту главы британского МИД Джереми Ханта, чем Гоува, который вместе с Джонсоном возглавлял на референдуме 2016 года агитационную кампанию евроскептиков.

Таким образом, расчет делается на то, что в пятом туре из борьбы будет выведен уже Джавид, который, опять же по слухам, рассчитывает занять в будущем кабинете тори во главе с Джонсоном место министра финансов.

Жертвы тактического голосования

По информации газеты, ряд сторонников Джонсона в парламенте признали, что в условиях многоэтапности выборов нового лидера тори они на практике прибегали к тактическому голосованию, хотя официально оно и не санкционировалось самим фаворитом гонки или представителями его предвыборного штаба. Главной задачей применяемой тактики является вывод из борьбы представителей лагеря евроскептиков, которые могли бы конкурировать с Джонсоном на одном избирательном поле.

Так, во втором туре именно сторонники Джонсона обеспечили дополнительными голосами министра по вопросам международного развития Рори Стюарта, чтобы вывести из игры известного евроскептика, экс-министра по вопросам Brexit Доминика Рааба. Когда же эта задача была выполнена, то в третьем туре из обоймы кандидатов выпал уже сам Стюарт, на этот раз лишенный дополнительных голосов и возложивший в итоге вину за манипулирование тактическим голосованием на недавнего члена кабмина Гэвина Уильямсона, со скандалом уволенного 1 мая с поста министра обороны и перешедшего затем в лагерь сторонников Джонсона.

Дальнейшая процедура

По итогам состоявшегося в среду третьего тура борьбу за премьерство продолжают Джонсон, который заручился поддержкой 143 из 313 депутатов-тори, Хант, за которого было отдано 54 голоса, а также Гоув (51) и Джавид (38). В четверг состоятся два голосования, по итогам которых число претендентов сократится до двух. После этого среди уже всех 160 тыс. членов Консервативной партии будет запущено голосование по почте, а имя победителя будет названо к концу июля.

24 мая Тереза Мэй объявила о предстоящей отставке сначала с поста лидера тори, а с избранием нового главы партии - и с должности премьера из-за невозможности реализовать выход страны из ЕС. Таким образом, задача по осуществлению Brexit будет возложена на плечи нового лидера страны.

7 июня Мэй официально известила Комитет 1922 Консервативной партии об уходе с поста лидера тори, что дало правящей политической силе формальный повод для начала кампании по избранию своего нового главы. Однако до этого избрания, то есть до последней декады июля, Мэй будет продолжать оставаться премьер-министром страны и даже исполнять роль технического лидера своей партии.