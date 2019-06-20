Расследование крушения Boeing на Украине. Надежда остается лишь на суд

Совместная следственная группа (ССГ), занимающаяся уголовным расследованием крушения Boeing на Украине, провела в среду очередную пресс-конференцию. Никаких неожиданностей мероприятие не принесло - как и предполагалось, на нем были названы имена четырех человек, в отношении которых в Нидерландах будут возбуждены уголовные дела.

Подозреваемые по делу MH17. Кто они и что им грозит

Ими оказались трое россиян - Игорь Гиркин (также известный под псевдонимом Стрелков), Сергей Дубинский ("Хмурый") и Олег Пулатов ("Гюрза"), а также гражданин Украины Леонид Харченко ("Крот"). По мнению экспертов, именно они играли основополагающую роль в операции по доставке зенитного ракетного комплекса "Бук" на восток Украины, откуда был произведен запуск ракеты, которая сбила самолет.

Как показала пресс-конференция, курс на обвинение российской стороны в трагедии, который изначально взяли следователи, сохраняется и, похоже, не претерпит никаких изменений в будущем.

Что дальше?

Следующим этапом должно стать проведение самого судебного процесса, дата начала которого уже определена - 9 марта 2020 года. Окажется ли к тому времени хоть кто-то на скамье подсудимых - большой вопрос. По крайне мере, голландский прокурор Фред Вестербеке считает это маловероятным. Украинская прокуратура, по его словам, пообещала попытаться найти гражданина Украины, который числится среди подозреваемых. "Может быть, таким образом у нас будет по крайней мере один человек, но шансы даже на это очень малы", - констатировал прокурор.

Экстрадицию голландская сторона запрашивать не намерена, поскольку конституции РФ и Украины не предусматривают выдачу подозреваемых. Вместе с тем никакого препятствия в этом Вестербеке не видит. Судебный процесс может идти и заочно, а интересы подозреваемых будут представлять нанятые государством адвокаты. Всем четверым будут предъявлены обвинения по двум пунктам - причастность к крушению рейса MH17, повлекшему гибель всех пассажиров (в соответствии cо 168-й статьей голландского уголовного кодекса), и убийство 298 находившихся на борту самолета (в соответствии c 289-й статьей голландского уголовного кодекса). Максимально возможным наказанием по данным пунктам является пожизненное заключение. Параллельно международные следователи продолжат расследование катастрофы с целью привлечения к ответственности за трагедию других подозреваемых, в том числе лиц, которые непосредственно управляли комплексом.

Сомнительные доказательства

Никаких убедительных доказательств следователи по традиции не предоставили. На прошлой пресс-конференции, в ходе которой эксперты заявили, что "Бук" мог быть завезен из России и принадлежать 53-й зенитной ракетной бригаде, главными свидетельствами являлись анимационные видеоролики и фотографии крайне низкого качества. Прошедшее же в среду мероприятие сопровождалось большим числом аудиозаписей переговоров, подтверждающих, как предлагалось поверить присутствующим, причастность подозреваемых к перемещению зенитного ракетного комплекса.

О происхождении и достоверности этих записей сказать что-то сложно. Глава национальной полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен заявил журналистам, что даже опубликованная информация вообще обычно предоставляется только в суде. Однако в данном случае речь идет об исключительной ситуации. "Родственники хотят получить больше информации, поэтому мы раскрываем ее и для журналистов, - заметил он. - Но у этого процесса есть рамки. Мы не публикуем всю информацию, касающуюся расследования".

Россию продолжают игнорировать

Продолжает обращать на себя внимание тот факт, что данные, предоставленные российской стороной, продолжают либо игнорироваться, либо не воспринимаются должным образом. Раньше много разговоров шло о записях с радаров, которые сначала были предоставлены не в том формате, а потом были названы недостаточно убедительными.