Помпео: подозреваемые в причастности к крушению Boeing должны предстать перед судом

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Все подозреваемые в причастности к крушению в 2014 году Boeing 777 компании Malaysia Airlines в Донецкой области Украины должны предстать перед судом. Об этом говорится в опубликованном в среду письменном заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

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В среду совместная следственная группа (ССГ) выдала международные ордера на арест подозреваемых в причастности к крушению Boeing на Украине в июле 2014 года. В числе подозреваемых следователями были названы россияне Игорь Гиркин, также известный под псевдонимом Стрелков, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко.

"Все те, кому сегодня [в среду] были предъявлены обвинения, входили в контролируемые Россией силы на востоке Украины. Мы призываем Россию уважать и придерживаться резолюции Совета Безопасности ООН 2166 (от 2014 года) и обеспечить, чтобы все обвиняемые лица, находящиеся в настоящее время в России, предстали перед судом", - заявил Помпео.

По его словам, США приветствовали решение следственной группы выдать международные ордера на арест. "Это важный этап в поиске истины, и мы по-прежнему уверены в профессионализме и способности голландской системы уголовного правосудия привлекать к ответственности виновных", - утверждал Помпео.