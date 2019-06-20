{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: делегация СМИ КНДР отправилась в Китай в преддверии визита Си Цзиньпина в Пхеньян

Председатель КНР посетит Северную Корею 20-21 июня по приглашению председателя Госсовета республики Ким Чен Ына

ТАСС, 20 июня. Члены ассоциации журналистов КНДР отправились в Китай в преддверии визита председателя КНР Си Цзиньпина в Пхеньян. Об этом сообщила в четверг газета "Нодон синмун".

По ее данным, делегацию возглавил глава центрального комитета ассоциации Чха Сын Су. Поезд с представителями северокорейских СМИ в среду отправился с центрального вокзала КНДР. О целях и деталях данного визита не сообщается.

Председатель КНР Си Цзиньпин 20-21 июня посетит с государственным визитом КНДР по приглашению председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына. Как проинформировал ранее глава отдела международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая Сун Тао, эта поездка приурочена к 70-летней годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами и будет "иметь огромное значение для дальнейшего развития взаимных связей". Он также напомнил, что Пекин направляет в Пхеньян делегацию во главе с самим главой государства впервые за последние 14 лет.

Теги
КНДРКитайКим Чен ЫнСи Цзиньпин
Кризис в Сирии
Беженцы из сирийского Идлиба временно разместились в лагере Харджилла под Дамаском
В лагере находятся почти 1,5 тыс. человек. Они бежали из района после того, как он был захвачен боевиками
Читать полностью