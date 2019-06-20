Власти Новой Зеландии потратят более $130 млн на выкуп оружия у населения

СИДНЕЙ, 20 июня. /ТАСС/. Правительство Новой Зеландии потратит более $130 млн на масштабную кампанию по выкупу у населения полуавтоматического оружия, попавшего под запрет после нападения на мечети в Крайстчерче 15 марта 2019 года. Об этом в четверг сообщило издание "Нью Зиленд геральд" со ссылкой на министра полиции страны Стюарта Нэша.

По его словам, планируется выкупить сотни типов оружия, а также магазины для патронов большой емкости и другие боеприпасы. На эти цели в бюджете уже предусмотрены 190 млн новозеландских долларов ($123 млн). Еще 18 млн ($11,6 млн) будут потрачены на сбор оружия.

Как сообщил глава ведомства, полиция в течение дня опубликует перечень оружия с указанием цены выкупа, которая может составлять до 95% от его рыночной стоимости и достигать 10 тыс. новозеландских долларов ($6,4 тыс.). Размер компенсации будет зависеть и от состояния оружия, а выплачиваться она будет только тем, у кого есть необходимые разрешения. Срок выплаты компенсации составит 10 дней.

Сбор оружия должен начаться в середине июля и продолжится до 20 декабря, при этом он будет проводиться преимущественно во время массовых мероприятий, сообщил министр. Все выкупленное оружие и амуниция будут уничтожены.

С 12 апреля текущего года, когда власти Новой Зеландии объявили об ужесточении национального законодательства, регулирующего оборот огнестрельного оружия, в полицию страны было передано 672 единицы оружия. Кроме того, 4815 человек сообщили через специальную онлайн-форму о своей готовности его сдать. На данный момент в государственных регулирующих органах имеются сведения о 14,3 тыс. владельцев огнестрельного оружия.