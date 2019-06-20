Трамп полагает, что СМИ США теряют интерес к приписываемым ему связям с Россией

НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что американские средства массовой информации все меньше внимания уделяют спекуляциям относительно приписываемых ему связей с Москвой. Такое мнение американский лидер выразил в среду в эфире телеканала Fox News.

"СМИ не говорят так много о России, - отметил глава Белого дома. - Доклад [спецпрокурора США Роберта] Мюллера подтвердил, что не было никакого сговора с Россией". "Я уже не слышу постоянно о России, кажется, они это прекратили", - сказал он. "Это все было мистификацией", - добавил Трамп.

Президент США отметил, что значительная часть американских СМИ сейчас все равно активно поддерживает его политических оппонентов. "Я борюсь с демократами, я борюсь со СМИ", - констатировал американский лидер. "Бороться со СМИ гораздо труднее, чем с демократами", - добавил он.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался спецпрокурор Мюллер, который в итоге признал, что сговора между Москвой и Трампом не было. Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.