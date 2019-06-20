{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Саммит G20 в Осаке

Трамп заявил, что проведет встречи с Путиным и Си Цзиньпином на полях G20

Президент США отметил, что хочет дружить с Россией и Китаем
Президент США Дональд Трамп EPA-EFE/SARAH SILBIGER/POOL
Описание
Президент США Дональд Трамп
© EPA-EFE/SARAH SILBIGER/POOL

НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что проведет встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 в Осаке. Такое заявление глава американской администрации сделал в интервью телеканалу Fox News, которое было показано в среду вечером.

На эту тему

"Я хочу дружить с Россией, и я думаю, что так и будет. Я хочу дружить с Китаем, и я думаю, что так и будет, - сказал Трамп в ответ на вопрос ведущего о том, каким он видит развитие отношений с российским лидером и Китаем. - Вообще я встречусь с ними обоими на следующей неделе в Японии на G20".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияКитайСи ЦзиньпинТрамп, ДональдСаммит G20 в Осаке
Кризис в Сирии
Беженцы из сирийского Идлиба временно разместились в лагере Харджилла под Дамаском
В лагере находятся почти 1,5 тыс. человек. Они бежали из района после того, как он был захвачен боевиками
Читать полностью