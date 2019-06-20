Трамп заявил, что проведет встречи с Путиным и Си Цзиньпином на полях G20

НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что проведет встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 в Осаке. Такое заявление глава американской администрации сделал в интервью телеканалу Fox News, которое было показано в среду вечером.
"Я хочу дружить с Россией, и я думаю, что так и будет. Я хочу дружить с Китаем, и я думаю, что так и будет, - сказал Трамп в ответ на вопрос ведущего о том, каким он видит развитие отношений с российским лидером и Китаем. - Вообще я встречусь с ними обоими на следующей неделе в Японии на G20".