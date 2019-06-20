Трамп заявил, что проведет встречи с Путиным и Си Цзиньпином на полях G20

"Я хочу дружить с Россией, и я думаю, что так и будет. Я хочу дружить с Китаем, и я думаю, что так и будет, - сказал Трамп в ответ на вопрос ведущего о том, каким он видит развитие отношений с российским лидером и Китаем. - Вообще я встречусь с ними обоими на следующей неделе в Японии на G20".