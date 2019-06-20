СМИ: США дискредитировали себя и угрожают стабильности на Корейском полуострове

ПЕКИН, 20 июня. /ТАСС/. Излишнее давление Вашингтона на Пхеньян дискредитировало американские власти и ставит под угрозу переговоры по стабилизации ситуации на Корейском полуострове. Такую точку зрения высказали в четверг обозреватели китайской газеты Global Times.

"Соединенные Штаты усиливают трения, предпринимают безответственные и непоследовательные резкие шаги в ходе переговоров, - говорится в редакционной статье издания, выступающего в качестве структурного подразделения главной партийной газеты страны "Жэньминь жибао". - Китай - близкий сосед КНДР и всегда поддерживал попытки урегулирования проблемы ядерного разоружения мирным путем, стремясь предоставить ее населению гуманитарную помощь для преодоления трудностей".

В материале подчеркивается, что Белому дому необходимо сменить тон и предпринять меры, которые позволят наладить диалог с Пхеньяном, а не подрывать переговорный процесс путем неуместной демонстрации силы. "А тем временем США настаивают на максимальном санкционном давлении применительно к КНДР - это снова осложнит ситуацию", - отмечается в редакционной статье.

По мнению местных обозревателей, в отличие от американо-северокорейских отношений, контакты между Пекином и Пхеньяном на текущем этапе "практически лишены расхождений". "В течение последних нескольких лет наблюдался кризис, вызванный ядерной программой КНДР. Стоит признать, что у нас с ней были взаимные расхождения, однако после того, как Пхеньян решил переместить акцент на экономическое развитие, между нашими странами больше нет каких-либо крупных различий в позициях", - отметил эксперт Академии общественных наук провинции Ляонин (Северо-Восточный Китай) Люй Чао.

Китайские политологи считают, что руководство Соединенных Штатов в последние месяцы дискредитировало себя. Как полагает директор Центра кореистики при Фуданьском университете (Шанхай), своим поведением американская сторона добилась лишь того, что у КНДР "должно было сложиться ощущение", что "Китай - единственный надежный партнер, искренние действия которого по-настоящему внушают чувство безопасности, чего никогда не будет при взаимодействии с Вашингтоном и его союзниками".