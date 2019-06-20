СМИ: в КСИР заявили, что сбили американский беспилотник на юге Ирана

ТАСС, 20 июня. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил об уничтожении на юге Ирана американского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом в четверг сообщил в Twitter телеканал PressTV.

По его данным, бойцами КСИР "был сбит американский разведывательный БПЛА Global Hawk". Указывается, что беспилотник был поражен в провинции Хормозган на юге Ирана.

Никаких других подробностей в сообщении PressTV не приводится.

Комментариев американских военных по поводу данного инцидента пока не поступало.