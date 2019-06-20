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СМИ: в КСИР заявили, что сбили американский беспилотник на юге Ирана

По данным телеканала PressTV, речь идет о БПЛА Global Hawk
БПЛА Global Hawk REUTERS/U.S. Navy/Erik Hildebrandt/Northrop Grumman
Описание
БПЛА Global Hawk
© REUTERS/U.S. Navy/Erik Hildebrandt/Northrop Grumman

ТАСС, 20 июня. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил об уничтожении на юге Ирана американского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом в четверг сообщил в Twitter телеканал PressTV.

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По его данным, бойцами КСИР "был сбит американский разведывательный БПЛА Global Hawk". Указывается, что беспилотник был поражен в провинции Хормозган на юге Ирана.

Никаких других подробностей в сообщении PressTV не приводится.

Комментариев американских военных по поводу данного инцидента пока не поступало.

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