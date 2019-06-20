СМИ: Си Цзиньпин отправился в КНДР для продвижения совместных проектов

ПЕКИН, 20 июня. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин отправился с государственным визитом в Пхеньян для стимулирования и реализации ряда совместных проектов, которые обсуждались ранее с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщила в четверг газета "Жэньминь жибао".

"Необходимо усилить дружественные обмены прагматического сотрудничества, придать новый стимул нашим двусторонним связям. Нам предстоит воплотить в жизнь уже обсужденные проекты, укрепить дружественные контакты между двумя народами", - приводит издание выдержки из обращения китайского лидера к Пхеньяну, которое также было опубликовано в центральной газете КНДР "Нодон синмун".

По словам Си Цзиньпина, данный визит направлен на то, чтобы придать более широкий размах сотрудничеству в сферах образования, культуры, спорта, туризма, молодежных обменов, межрегионального взаимодействия и народного хозяйства. "Он призван стимулировать развитие наших стран, увеличить их благосостояние, породить новую искру, которая обеспечит постоянную преемственность наших отношений", - подчеркнул председатель КНР.

Си Цзиньпин в четверг утром прибыл спецрейсом в Пхеньян во главе крупной правительственной делегации, в состав которой входят начальник канцелярии Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Дин Сюэсян, глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, министр иностранных дел КНР Ван И, глава Госкомитета по делам развития и реформ Хэ Лифэн.