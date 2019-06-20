СМИ: студенты в Гонконге пригрозили новыми протестами из-за законопроекта об экстрадиции

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 20 июня. /ТАСС/. Студенческие объединения и молодежные движения в Гонконге пригрозили новой волной протестов, если глава местной администрации Кэрри Лам не пообещает раз и навсегда отказаться от идеи продвижения малопопулярного законопроекта об экстрадиции вместо лишь его приостановления. Об этом сообщает в четверг газета The Standard .

С Гонконга выдачи нет. Почему жители автономии выступают против закона об экстрадиции?

Студенческие активисты выдвинули ультиматум, в котором содержится требование к Кэрри Лам выступить с заявлением по этому поводу сегодня до 17:00 по местному времени (12:00 мск). В противном случае они пообещали созвать с пятницы новую массовую демонстрацию у правительственного комплекса.

В числе прочих требований - снять обвинения с задержанных участников протестов, расследовать случаи злоупотреблений со стороны полиции, которая 12 июня применила резиновые пули и слезоточивый газ против групп митингующих, пытавшихся штурмовать здание Законодательного совета.

Глава администрации Гонконга уже дважды приносила публичные извинения за кризис, вызванный попыткой продвижения законопроекта об экстрадиции в КНР, спровоцировавшего массовые протесты. Она также объявляла о решении снять этот вопрос с текущей повестки на неопределенный период. Демонстранты, однако, требуют полного и бесповоротного отказа от данной инициативы.

С 9 июня здесь вспыхнули массовые акции протеста против законопроекта, который ставит целью наладить юридический механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. В минувшее воскресенье в городе прошла крупнейшая в истории демонстрация, собравшая, по оценкам организаторов, почти 2 млн человек.

В настоящее время ситуация в городе спокойная. Со вторника после почти недельного перерыва возобновил работу правительственный комплекс.