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СМИ: военные США опровергли информацию о том, что их БПЛА был сбит над Ираном

Корпус стражей исламской революции ранее сообщал, что в провинции Хормозган сбили Global Hawk

ТАСС, 20 июня. Военные США опровергли информацию о якобы сбитом над территорией Ирана американском беспилотнике. Об этом сообщил в четверг телеканал Al Arabiya.

Как отмечает телеканал, представитель ВС США заявил, что "никакие американские летательные аппараты не были задействованы [в операциях] в иранском воздушном пространстве в это время".

Ранее иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил об уничтожении на юге страны американского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Как сообщил телеканал PressTV, бойцами КСИР был сбит американский разведывательный БПЛА Global Hawk. Телеканал отмечал, что беспилотник был поражен в провинции Хормозган на юге Ирана. Представители КСИР также указали, что американский БПЛА был сбит после того, как он вторгся в воздушное пространство Ирана.

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