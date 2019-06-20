Порошенко назвал свою партию антироссийским "политическим спецназом"

ТАСС, 20 июня. Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал свою партию "Европейская солидарность" политическим спецназом, защищающим державу, пообещал бороться с "реваншем пророссийских сил" и заявил, что его партия лучше всех знает дорогу в ЕС и НАТО. Об этом он написал в среду вечером на своей личной странице в Twitter.

"Уже сейчас слышно грохот бульдозера, который пытается разрушить духовный фундамент нашей государственности, - заявил Порошенко. - "Европейская солидарность" - политический спецназ, способный защитить наше государство"! "Наша команда, "Европейская солидарность", доказала конкретными делами, лучше других знает дорогу в ЕС и НАТО", - написал Порошенко. Он сравнил свою партию с GPS-навигатором, "который верно покажет дорогу и не даст сбиться с правильного пути".

Бывший украинский лидер дал понять, что цель его партии - занять второе место на выборах в парламент после партии нынешнего президента страны Владимира Зеленского "Слуга народа", которая лидирует с большим отрывом по популярности, согласно данным опросов. Порошенко призвал не допустить, чтобы второе место на выборах в Верховную Раду заняли "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Оппозиционный блок", которые образовались на основе Партии регионов экс-президента Виктора Януковича. Порошенко назвал эти партии "пятой колонной" и призвал не допустить, чтобы они по итогам выборов вошли в правительство или в состав правящей коалиции, поскольку, по его мнению, эти политические силы "надеются диктовать волю Москвы".

Порошенко подвел итог своим размышлениям слегка измененной цитатой из стихотворения русского поэта Станислава Куняева: "В конце концов, добро должно быть с кулаками".

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" (бывшая "Блок Петра Порошенко "Солидарность") с результатом в 5% поддержки избирателей замыкает пятерку политических сил, которые могут преодолеть проходной барьер в парламент (5%), выборы в который состоятся 21 июля. Об этом свидетельствуют опубликованные 19 июня результаты социологического исследования, проведенного группой "Рейтинг".

Лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия нынешнего президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", которую готовы поддержать 47,1%. Также предварительно преодолевают проходной барьер "Оппозиционная платформа - За жизнь" (11,1%), партии "Голос" артиста Святослава Вакарчука (8,1%) и "Батькивщина" Юлии Тимошенко (7,3%).