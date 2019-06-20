СМИ: Си Цзиньпин провел встречу с Ким Чен Ыном в Пхеньяне

ПХЕНЬЯН, 20 июня. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг провел встречу с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

Прочие детали, а также темы, обсуждавшиеся на этой встрече лидеров двух стран, пока не приводятся.

Си Цзиньпин в четверг утром прибыл спецрейсом в Пхеньян во главе крупной правительственной делегации, в состав которой входят начальник канцелярии Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Дин Сюэсян, глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, министр иностранных дел КНР Ван И, глава Госкомитета по делам развития и реформ Хэ Лифэн.