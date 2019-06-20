Минобороны Японии: российские бомбардировщики нарушили воздушное пространство страны

ТОКИО, 20 июня. /ТАСС/. Российские турбовинтовые стратегические бомбардировщики Ту-95 дважды нарушили в четверг воздушное пространство Японии в районе южной префектуры Окинава и острова Хатидзё в Филиппинском море. С таким утверждением, передает телеканал NHK, выступило японское Министерство обороны.

На перехват бомбардировщиков, по этим данным, были подняты истребители японских ВВС. Какой-либо опасной ситуации не возникало, говорится в сообщении министерства.

Оно утверждает, что два российских бомбардировщика Ту-95 вначале вошли в воздушное пространство Японии в районе острова Минами-Дайто в самой южной префектуре страны Окинава, где находились 2 минуты 46 секунд. Затем один из них якобы вновь нарушил воздушное пространство страны у острова Хатидзё. Бомбардировщик находился в нем 1 минуту 56 секунд и вернулся в международное воздушное пространство после того, как ему были сделаны по радио предупреждения, утверждает Минобороны.

Предыдущий инцидент такого рода, говорится в сообщении, был зафиксирован в сентябре 2015 года в районе полуострова Немуро на самом северном японском острове Хоккайдо.

В 2018 финансовом году истребители японских ВВС, как утверждается, почти тысячу раз вылетали на перехват в связи с приближением иностранных самолетов к воздушному пространству страны. Большая часть таких вылетов была связана с действиями китайских ВВС.

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