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Расследование крушения Boeing в Донецкой области

Малайзия назвала доклад по делу MH17 политизированным и антироссийским

Премьер-министр страны Махатхир Мохамад подчеркнул, что следователи еще до изучения материалов дела заявили, что это сделала Россия
Следователи из Нидерландов во время сбора обломков пассажирского самолета "Малайзийских авиалиний" Boeing 777, 6 ноября 2014 года Михаил Почуев/ТАСС
Описание
Следователи из Нидерландов во время сбора обломков пассажирского самолета "Малайзийских авиалиний" Boeing 777, 6 ноября 2014 года
© Михаил Почуев/ТАСС

ТАСС, 20 июня. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад выразил недовольство в связи с результатами работы Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года и назвал их политизированными и антироссийскими. Об этом в четверг сообщает газета The Star.

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"Мы очень недовольны. С самого начала это расследование было политизированным и проводилось с целью найти способы обвинить Россию в противоправных действиях", - заявил премьер. Он добавил, что "следователи еще до изучения материалов дела заявили, что это сделала Россия".

"Нам нужно доказательство вины [России] в случившемся. Но пока что нет никаких доказательств, а только слухи", - подчеркнул Мохамад.

Теги
УкраинаМалайзияРасследование крушения Boeing в Донецкой области
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