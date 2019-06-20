Глава КСИР назвал сбитый беспилотник США свидетельством полной боеготовности Ирана

ТАСС, 20 июня. Тегеран не собирается развязывать войну, но полностью готов к любым боевым действиям в случае агрессии. Об этом в четверг заявил командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хосейн Салами.

"Мы заявляем, что не намерены развязывать войну с какой-либо страной, но готовы к любым боевым действиям в случае агрессии против Ирана. Инцидент со сбитым американским беспилотником является доказательством этого", - приводит агентство Мехр слова Салами.

Он также указал, что уничтожение разведывательного беспилотного аппарата США является четким сигналом Вашингтону, что Тегеран готов защищать свои границы. "Наши границы являются "красной чертой". Любой, кто эту черту пересечет, не вернется и будет уничтожен, - сказал глава КСИР. - Единственный путь для наших противников - это уважение территориальной целостности и национальных интересов Ирана".

В четверг иранский телеканал Press TV сообщил, что бойцами КСИР был сбит американский разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Global Hawk. Указывалось, что беспилотник был поражен в небе над провинцией Хормозган на юге Ирана после того, как вторгся в воздушное пространство страны.

Американские представители опровергли информацию о полетах своих БПЛА в воздушном пространстве Исламской Республики Иран. Позднее агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя ВС США сообщило, что иранская ракета "земля-воздух" сбила БПЛА MQ-4C Triton США в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом. В Тегеране продолжают настаивать, что дрон был сбит в воздушном пространстве страны.