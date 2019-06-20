Команда Зеленского назвала администрацию президента Украины рудиментом советской системы

КИЕВ, 20 июня. /ТАСС/. Команда президента Украины Владимира Зеленского представила основные идеи реформирования администрации главы государства, в основе которых - переход от "рудимента советской системы к современному европейскому офису". Соответствующее видео с обсуждением реформы с участием президента и членов его администрации распространили в четверг в Telegram-канале команды Зеленского.

"В целом мы сюда пришли с целью реорганизации администрации президента. Реорганизации материальной - всего, что мы видим вокруг", - отметил глава администрации Андрей Богдан, обращаясь к Зеленскому. "Всего, что еще не вынесли", - добавил глава государства.

Во-вторых, продолжил Богдан, команда нового президента проведет в офисе руководителя страны "реформу ментальную - переформатирование администрации президента из рудимента советской системы в современный европейский офис президента Украины". При этом Зеленский подчеркнул, что в ходе проведения большой реформы администрации его команда нацелена "на уменьшение денег, которые тратит государство Украины [на офис главы государства]". По словам Богдана, это позволят осуществить гранты от западных структур.

В свою очередь заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка уточнил, что в первую очередь будет изменено название органа. "Для начала мы уходим от названия "администрация" и переходим к термину, который более современный и европейский, - "офис главы государства" - отметил он.

Вторым шагом, по словам Рябошапки, станут структурные изменения. "Мы переделываем администрацию президента из органа, который занимался кураторством над разными государственными институциями и был параллелен кабинету министров, к органу, который будет обеспечивать аналитическую работу президента", - сообщил он. По его словам, в офисе главы государства по ряду отраслей создадут директораты, которые будут заниматься аналитикой, мониторингом ситуации и подготовкой предложений президенту.

Еще до вступления в должность президента Зеленский пообещал перенести администрацию главы государства в другое место. В дальнейшем появилась идея в старом здании открыть музей государственности.