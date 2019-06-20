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Ким Чен Ын: КНДР намерена вывести отношения с Китаем на новый уровень

Северокорейский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин выстроили "особые товарищеские отношения", отмечают СМИ
Лидер КНДР Ким Чен Ын EPA-EFE/KEVIN LIM/THE STRAITS TIMES
Описание
Лидер КНДР Ким Чен Ын
© EPA-EFE/KEVIN LIM/THE STRAITS TIMES

ПХЕНЬЯН, 20 июня. /ТАСС/. Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Пхеньян выведет отношения Китая и КНДР на новый уровень. Об этом заявил председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын.

"Наша партия и правительство твердо намерены укреплять дружественные связи с КНР и вывести их на более высокий уровень", - привело в четверг его высказывания Центральное телеграфное агентство Кореи.

Как отмечается, визит председателя КНР Си Цзиньпина в Пхеньян станет новой вехой в истории отношений двух стран.

Комментируя визит китайского лидера, газета "Минчжу Чосон" отметила, что во время предыдущих четырех встреч Ким Чен Ын и Си Цзиньпин смогли выстроить "особые товарищеские отношения".

Си Цзиньпин в четверг утром прибыл спецрейсом в Пхеньян во главе представительной правительственной делегации, в состав которой входят начальник канцелярии Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Дин Сюэсян, глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, министр иностранных дел КНР Ван И, глава Госкомитета по развитию и реформе Хэ Лифэн.

Поездка лидера Китая в КНДР приурочена к 70-й годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами. Планируется, что визит Си Цзиньпина в Пхеньян продлится до 21 июня.

Теги
КНДРКитайКим Чен ЫнСи Цзиньпин
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