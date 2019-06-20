МИД КНР потребовал от США предоставить компаниям Китая равноправные условия для бизнеса

ПЕКИН, 20 июня. /ТАСС/. Китай выражает протест Белому дому в связи с тем, что американские власти не соблюдают общепринятые правовые нормы и в дискриминирующей форме грубо ущемляют интересы китайских компаний. Об этом заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

"США уже давно называют себя правовым государством, однако, как все уже заметили, Вашингтон на уровне Конгресса создает препятствия либо ограничения для других государств, нарушая их законные права, - отметил он, выступая на регулярном брифинге. - Мы категорически против этого и настаиваем на том, чтобы Соединенные Штаты прекратили предпринимать такие ошибочные действия, предоставив китайским предприятиям заниматься бизнесом на равноправной основе".

По словам дипломата, Пекин "располагает всеми необходимыми рычагами воздействия", благодаря которым может повлиять на ситуацию, защитив интересы национальных предприятий. Он подчеркнул, что американские власти "не гнушаются никакими методами", чтобы, в случае необходимости, извлечь из ситуации выгоду исключительно в свою пользу и одновременно "очернить" компании других стран.

"Я сам бы никогда и не подумал, что они способны пойти настолько далеко, нарушая закон и существующие правила, - подчеркнул Лу Кан. - Это не только подрывает имидж Соединенных Штатов, но и в долгосрочной перспективе навредит интересам американских компаний".

15 мая президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры Соединенных Штатов от иностранных угроз. В связи с этим Минторг Соединенных Штатов с 17 мая внес китайскую корпорацию Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. В августе прошлого года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и китайской компанией ZTE. Huawei назвала решение американских властей посягательством на ее законные права, добавив, что из-за него США "будут отставать в развертывании сети 5G".